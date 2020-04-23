 

Банки предупредили об активизации мошенников во время самоизоляции

23.04.2020, 9:30, Новости дня

В период действия в регионах режима самоизоляции крупные российские банки зарегистрировали рост активности мошенников, сообщили представители ВТБ и Промсвязьбанка.

В основном попытки мошенничества основаны на социальной инженерии (психологические методы, направленные на хищение средств обманным путем) с применением негативной новостной повестки о пандемии коронавируса и экономической ситуации, информирует РБК. 

Зачастую злоумышленники под видом банковских сотрудников звонят клиентам и пытаются выманить реквизиты карты и СМС-пароли от банка.

По подсчетам ВТБ, количество таких попыток в первой половине апреля выросло более чем на 15% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом месяце. А во время второй нерабочей недели (с 6 по 12 апреля) число подобных обращений выросло в 2,5 раза по сравнению со средними значениями марта.

Такая же тенденция наблюдается и в Промсвязьбанке. По словам директора службы информационной безопасности компании Дмитрия Миклухо, за последний месяц число обращений в колл-центр клиентов, столкнувшихся со звонками мошенников, увеличилось примерно на треть.

Ранее россиян предупредили об опасности кредитов в период коронакризиса. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.02 / ОПЕК+ раскрыла рекомендации по дополнительному сокращению добычи нефти

03.04 / Молдову облетели на самолете с двумя иконами – “чтобы Бог дал силы для борьбы с вирусом”

14.02 / Lollipop. NK и Хуан Маган выпустили клип на дуэтный трек. Видео.

22.03 / Узбекистан решил закрыть границу

20.02 / Зеленского назвали предателем

13.03 / Программу этапа Кубка мира по биатлону сократят из-за короновируса

01.04 / Самолет с российской помощью взял курс на США

23.03 / Против экс-премьера Украины возбудили дело из-за коронавируса

06.02 / Сборная Украины по хоккею разгромно уступила Казахстану в квалификации на Олимпиаду 2022 года

03.03 / «Дау» cпорно. Сэм Клебанов о том, как пиар кино о Ландау оказался успешнее самого фильма

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска