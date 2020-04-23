Ученые назвали защищающие от деменции продукты

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23.04.2020, 9:30, Разное

Ученые Universite de Bordeaux определили рацион, препятствующий развитию деменции. Специалисты утверждают, что защищающие продукты должны быть разнообразными и натуральными.
Пятилетнее исследование особенностей питания свыше 600 людей, средний возраст которых приближался к 80 годам, началось с составления анкеты. В неё был включен перечень продуктов, употребляемых в течение последнего года с указанием регулярности их присутствия в меню. У одной трети испытуемых уже имелось заболевание, связанное с нарушением когнитивных способностей. Каждые два-три года участники эксперимента проходили медицинское обследование.

Так, было установлено, что у людей, чье питание состояло преимущественно из колбас, продуктов с большим содержанием крахмала, например, картофеля, кондитерских изделий, развитие деменции шло значительно быстрее, чем у тех, кто предпочитал более здоровое питание. В их меню присутствовало натуральное мясо, в том числе и птицы. Частыми блюдами на столе являлись те, в которых использовались морепродукты. Обязательным считалось употребление различных гарниров в виде овощей. В ежедневном питании также наблюдались свежие фрукты.

Специалисты полагают, что около трети случаев деменции в мире обусловлены известными факторами риска, связанными с образом жизни. Значительное место, наряду с отсутствием физической деятельности и вредными привычкам, занимает и нездоровое питание. Ожидается, что их предотвращение в будущем существенно сократит количество людей с данным заболеванием.



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