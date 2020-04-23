 

Россиян предупредили об исчезновении чекушек из магазинов

23.04.2020, 9:26, Разное

В России могут исчезнуть из продажи алкогольные напитки в маленьких бутылках. Как передает “Коммерсантъ”, это связано с новым стандартом разлива, который вступит в силу с 1 июля этого года.

Согласно обновленному ГОСТу, водку и другое спиртное нельзя хранить в емкости объемом 250 и 375 миллилитров. Отмечается, что нововведение может привести к колоссальным убыткам нескольких предприятий. У ряда компаний продукция, выпускаемая в небольших бутылках, занимает половину всего объема производства.



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