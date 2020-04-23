Экспериментальную методику лечения коронавируса разработали московские врачи

23.04.2020, 9:16, Новости дня

Российские ученые разработали методику применения гелия для лечения коронавирусной инфекции, испытания проходят на базе НИИ скорой помощи Склифосовского, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

«Отечественный аппарат для терапии с помощью гелия в данный момент испытывают в Институте скорой помощи им. Н.В. Склифосовского в тестовом режиме. Разработка уже вызвала большой интерес в 10 странах: США, Франции и других странах Европы», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Там пояснили, что эффективность применения гелия в лечении острых легочных заболеваний объясняется особым свойством этого газа. По мнению специалистов, гелий может предотвращать кислородное голодание, что способствует ранней профилактике осложнений, связанных с коронавирусом.

«Технология является экспериментальной. Терапия будет проводиться с помощью специального аппарата, принцип работы которого выглядит следующим образом: пациент в течение 15 минут дышит подогретым до 92 градусов оксидом гелия. При этом улучшается диффузия кислорода через альвеолярную мембрану за счет увеличения кровотока в лёгких, снижается сопротивление дыхательных путей, происходит расслабление гладкой мускулатуры. При такой температуре возможно снижение активности вируса, но пациент не будет испытывать дискомфорт от высокой температуры: процедуру можно сравнить с посещением сауны», – пояснили в департаменте.

Кроме того, гелий улучшает кровоснабжение и микроциркуляцию в различных тканях организма, что важно, так как нарушение микроциркуляции – одна из основных причин смертности от коронавируса.

Ранее сингапурские ученые предложили использовать для терапии COVID-19 метод иммунотерапии, основанный на конструировании химерных антигенов из собственных иммунных клеток пациента, который успешно применяется при лечении раковых больных.