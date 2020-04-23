Обнародована информация о технических параметрах смартфона Redmi 10X

23.04.2020, 9:09, Разное

В интернете появилась информация о новом смартфоне Redmi 10X, который получит процессор MediaTek Helio G85 и камеру на 48 Мп. Соответствующей информацией поделился оператор из Китая China Telecom.

Новый мобильный девайс указан в каталоге под номером M2003J15SC, ранее он получил сертификацию у регуляторов Поднебесной. Тогда предполагалось, что речь идет об аппарате Redmi Note 9, но теперь стало ясно, что на рынке смартфон появится под иным наименованием.

Согласно имеющейся информации, смартфон Redmi 10X будет первой моделью, которая функционирует на процессоре MediaTek Helio G85. Также он обладает 6,53-дюймовым дисплеем IPS, 4/6 Гб оперативной и 128 Гб собственной памяти, основной камерой с четырьмя датчиками на 48+8+2+2 Мп, «фронталкой» на 13 Мп, аккумуляторной батареей на 5020 мАч и быстрой зарядкой мощностью 22,5 Вт, также присутствует фирменная оболочка MIUI 11 на платформе операционной системы Android 10. На рынке потребитель сможет выбрать смартфон Redmi 10X в белой, зеленой и синей цветовых гаммах по цене 211 американских долларов. Время официальной презентации пока не указано.