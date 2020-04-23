 

Корабли ТОФ отработали десантную подготовку

23.04.2020, 9:08, Новости дня

Экипажи больших десантных кораблей Тихоокеанского флота «Николай Вилков» и «Адмирал Невельской» совместно с подразделениями отдельной бригады морской пехоты ТОФ отработал задачи морской десантной подготовки с погрузкой военной техники способом на упор, сообщили на флоте.

«Погрузка техники и личного состава осуществлялась на необорудованных подходах в районе морского десантного полигона у мыса Клерк в Приморском крае. На корабли загружено более 50 единиц колесной и гусеничной техники, стоящей на вооружении морской пехоты ТОФ и более 250 военнослужащих. Десант будет доставлен морем к местам постоянной дислокации. При проведении совместной тренировки мобильными группами морской пехоты обеспечивалась охрана района погрузки и его противовоздушная оборона», – говорится в сообщении ТОФ на сайте Минобороны.

Там добавили, что сегодня же в рамках отработки элементов курсовой задачи К-2 экипажи десантных катеров Д-57 и Д-704 отработали организацию подхода к берегу. В ходе учения по обороне корабля при стоянке на незащищенном рейде на катерах провели профилактическое противодиверсионное гранатометание.

Напомним, в конце марта корабли ТОФ, отрабатывающие в акватории Японского моря практические задачи в рамках плановых тактических учений в дальней морской зоне, приняли на базирование палубные вертолеты Ка-27.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.04 / Пекин молчал шестеро суток: ошибки властей КНР в начале вспышки COVID-19

03.04 / Кадыров объявил о введении в Чечне режима «стоп движение»

04.04 / Умер экс-министр образования Украины Иван Вакарчук

10.02 / Стало известно о заражении еще 60 пассажиров карантинного лайнера в Японии

04.04 / Новый кроссовер Hyundai Palisade появился в продаже в России

07.02 / Российская делегация прибыла на переговоры Путина и Лукашенко

19.04 / Иммунолог уточнил, какой будет вторая волна коронавируса

17.04 / Пресс-секретарь челябинского губернатора рассказал о своем лечении от коронавируса

23.03 / В Раде заявили об отставке главы минздрава Украины

06.04 / В Киеве скончался 72-летний сотрудник “Укроборонпрома”, заболевший COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска