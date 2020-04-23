В Чернобыльской зоне в четырех лесничествах продолжают борьбу с пожарами – ГСЧС

23.04.2020, 9:01, Новости дня

Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения по состоянию на утро 23 апреля еще не потушен. Об этом проинформировала в сводке за 7.00 Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

“В зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО (Госагентству по управлению зоной отчуждения. – “ГОРДОН”) в тушении пожаров на территории Лубянского, Парышевского, Дитятковского и Денисовицкого лесничеств. Основные усилия направлены на локализацию трех очагов (село Рассоха, село Кривая Гора и село Рудьки – село Буряковка) тления пней, остатков древесины и торфяника в очагах, пройденных огнем”, – сказано в сообщении.

В ГСЧС отметили, что 22 апреля в ходе борьбы с пожарами в Киевской области авиация сбросила 376 тонн воды. К противопожарным мероприятиям здесь привлечены в общей сложности 1164 человека.

Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения начался 4 апреля и продолжался 10 дней. По данным и.о. главы Государственной экологической инспекции Егора Фирсова, пожар вспыхнул из-за поджога травы (позже полиция задержала двух человек, вероятно, причастных к поджогу).

14 апреля открытый огонь в Чернобыльской зоне удалось потушить, но тление пней продолжилось.

16 апреля из-за сильного ветра ситуация усложнилась, появились три новых очага тления. В ГСЧС тогда сообщили, что они не являются масштабными и не имеют угрожающего характера.

22 апреля директор департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимир Демчук объяснил, что наземные силы спасателей не могут оперативно добираться к самому сложному очагу возгорания в Чернобыльской зоне из-за большой захламленности лесных массивов.