Дело Шеремета. Адвокат сообщил, что в доме Кузьменко проводят обыск

23.04.2020, 9:01, Новости дня

23 апреля в доме детского хирурга Юлии Кузьменко, которая фигурирует в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, проводится обыск. Об этом УНН сообщил ее адвокат Тарас Беспалый.

“Дома у Юлии Кузьменко в рамках дела об убийстве Шеремета происходит обыск. Его проводит Главное следственное управление МВД. …Опять ищут телефоны”, – сказал он.

По словам адвоката, обыск начался примерно в 6.20.

Кузьменко будет находиться под стражей по меньшей мере до 30 мая.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания “Украинская правда”, гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. В тот же день Нацполиция назвала их имена: военная медсестра Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест, 24 января меру пресечения смягчили до ночного домашнего ареста), военнослужащий Сил спецопераций Вооруженных сил Украины музыкант Андрей Антоненко (арестован), Кузьменко.

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, последнего также называют организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась “разведкой”: искала камеры на маршруте следования сообщников.

Адвокаты подозреваемых заявляли о фальсификации доказательств, в частности несоответствии данных экспертиз реальным обстоятельствам дела.