Нацсовет Украины по телерадиовещанию выбрал руководителя

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23.04.2020, 9:00, Новости дня

22 апреля Национальный сове Украины по вопросам телевидения и радиовещания избрал руководящий состав. Об этом проинформировал сайт регулятора.

“Председателем Национального совета избрана Ольга Герасимьюк. Первым заместителем председателя стал Валентин Коваль, а заместителем председателя – Олег Черныш. Юрия Зиневича избрали ответственным секретарем Национального совета”, – сказано в сообщении.

В Нацсовете отметили, что руководителей регулятора, согласно законодательству, избирают тайным голосованием из числа членов совета.

Бывшая журналистка, ведущая и продюсер телеканала “1+1”, депутат Верховной Рады V и VI созывов Герасимьюк была назначена членом Национального совета Украины по вопросам телерадиовещания 4 июля 2014 года.

25 июня 2018 года Герасимьюк подавала заявление об уходе из Нацсовета, заявив, что робота регулятора заметно политизирована. Кроме того, она сказала, что в Нацсовете “созданы неприемлемые для независимой регуляторной деятельности условия”. В итоге она осталась членом Нацсовета.

4 мая 2019 года Юрий Артеменко, который с 2014 года занимал должность главы Нацсовета по телерадиовещанию, подал в отставку. Его прошение удовлетворили.

В состав Национального совета входит восемь человек. Четырех членов назначает Верховная Рада Украины, еще четырех – президент Украины. Срок полномочий членов совета – пять лет. Переизбраться на повторный срок один человек может только один раз.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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