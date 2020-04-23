Темпы заболевания коронавирусом в Приморье увеличиваются

23.04.2020, 8:59, Новости дня

В Приморском крае крае темпы заражения COVID-19 увеличиваются. В стационарах остаются 165 пациентов с подтвержденным диагнозом. За сутки зафиксировано 74 новых случая.

Рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в крае обусловлен крупным очагом инфицирования во Владивостокской больнице № 2. Здесь COVID-19 подтвердился у 42 человек, из которых 17 человек — это сотрудники медучреждения. В результате полностью на карантин были закрыты урологическое и хирургическое отделения больницы. Губернатор Олег Кожемяко призвал усилить меры безопасности в других медучреждениях.

Анастасия Худченко, зампред правительства Приморья, министр здравоохранения рассказала: "У пациентки, лечившейся по основному заболеванию, был диагностирован коронавирус. И этот вирус распространился среди пациентов и сотрудников хирургического отделения и урологического отделения".

Сейчас ситуация в крае остаётся напряженной — инфекция распространяется, сообщают "Вести Приморье". Один пациент на аппарате ИВЛ, остальные в состоянии средней тяжести, но стабильны.

Но есть и хорошие новости. Еще два пациента, перенесшие опасную инфекцию, выписаны из госпиталя COVID+ в Приморье. Накануне инфекционную больницу покинули мужчина и женщина, чьи итоговые результаты тестов на коронавирус дали отрицательный результат. Как сообщают в региональном министерстве здравоохранения, число победивших коронавирус в Приморье достигло 13 человек.

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ГТРК "Владивосток"