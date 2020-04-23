 

Тарзан высмеял раскритиковавших его выступление хейтеров

23.04.2020, 8:53, Разное

Стриптизер Сергей Глушко, также известный как Тарзан, подверг критике недовольных его жизнью и браком с Наташей Королевой. Хейтеры разозлились на танцора после одного из его последних выступлений.
В социальных сетях Тарзан пояснил подписчикам, что многие лица завидуют его брачному союзу с известной певицей Наташей Королевой и успеху в карьере. Он обнародовал в микроблоге фотографию с последнего шоу, где танцор предстал перед публикой в полуоголенном виде, и прокомментировал действия недоброжелателей, которые обрушились на его аккаунт в социальной сети.

Как выразился Сергей Глушко, у людей появляется больше злобы и ненависти в случае успешности выступления стриптизера на сцене. Якобы они не могут простить знаменитости того, что с ним состоит в браке «самая прекрасная русалка страны» Наташа Королева. Тарзан считает такую зависть очень плохой вещью, отметив, что своими негативными действиями злопыхатели только себе делают хуже. Сергею Глушко жаль подобных людей, но он не обижается на них, несмотря на всю исходящую злость, а потому прощает критиков. Всем искренним и положительным фанатам знаменитость желает радости, здоровья и приветствует их.

В период карантина Сергей Глушко старается больше времени проводить с супругой, он благодарен самоизоляции за предоставленную возможность сблизиться со спутницей жизни и укрепить брак. У пары имеется общий сын Архип, который учится в США и большую часть времени проводит за океаном.



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