Емельяненко побрился налысо вслед за Кадыровым

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23.04.2020, 8:48, Новости дня

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко побрился налысо вслед за главой Чечни Разманом Кадыровым.

Соответствующее видео он опубликовал в Instagram.

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Публикация от Александр Емельяненко (@alexemelyanenko) 22 Апр 2020 в 9:39 PDT

Емельяненко самостоятельно обрил голову и показал татуировку в виде паука, отметив, что «давно ее не видел».

Ранее Кадыров после получения просьбы разрешить работу парикмахерских побрился наголо и призвал других мужчин последовать его примеру в связи с тем, что салоны красоты и парикмахерские в республике закрыты на фоне коронавируса.

После блогеры и известные люди присоединились к флешмобу, запущенному главой Чечни.



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