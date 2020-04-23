НХЛ задумалась о завершении сезона на четырех аренах без зрителей

23.04.2020, 8:48, Новости дня

Оставшиеся матчи сезона-2019/20 Национальной хоккейной лиги (НХЛ) могут быть сыграны на четырех аренах без зрителей, сообщил комиссар лиги Гэри Бетмэн.

Чемпионат НХЛ приостановлен на неопределенный срок из- за пандемии коронавируса. Бетмэн, говоря о вариантах возобновления и завершения сезона, обратил внимание на то, что арены, на которых может быть доигран чемпионат, должны соответствовать высоким стандартам НХЛ.

«Мы не можем играть на маленьких студенческих аренах в небольших городах, потому что нам нужны раздевалки, технологические вещи, процедуры, видеоповторы, возможности для телевещателей. Возможно, это будут два города, на данный момент мы не можем этого предсказать, но это входит в непредвиденные обстоятельства. Необязательно это должно быть разделено по дивизионам, хотя так может быть. Но место проведения матчей может быть где угодно, главное, чтобы это не был эпицентр заболевания, а данная арена обладала необходимыми возможностями для тренировок, ведь если в одном месте соберутся семь или восемь команд, они будут проводить много матчей и никуда не ездить, и потребуется лед для тренировок», – передает ТАСС слова Бетмэна.

Также Бетмэн рассказал о варианте проведения драфта НХЛ 2020 года до окончания сезона.

«Мы зондируем почву, никаких решений принято не было. Обратная связь была в таком ключе, что мы более не живем в идеальном мире, мы должны быть готовы подстраиваться. Идеальным вариантом было бы, и это бы решило большинство проблем, завершение регулярного сезона, даже если бы это было сделано на централизованной основе, и последующее проведение плей-офф в обычном формате», – сказал он.

Кроме того, комиссар лиги заявил, что при принятии окончательного решения о возобновлении сезона лига будет руководствоваться указаниями властей и мнением медиков.

«В конечном счете решение будет принято медицинскими органами и людьми из правительства, так что мы не собираемся делать то, что считается неприемлемым. Но мы однозначно можем играть летом, однозначно мы способны провести полноценный следующий чемпионат, но начать его позже. Есть много вариантов с точки зрения временных рамок, поэтому мы гибки и не собираемся торопиться, мы не будем делать ничего сумасшедшего, мы постараемся сделать что-то, что будет соответствовать обстоятельствам текущего момента», – сказал Бетмэн.

За последние сутки в Соединенных Штатах скончались 2 тыс. 139. Всего в США скончались 46 тыс. 611 человек. Днем ранее сообщалось о более 2,7 тыс. умерших пациентов с коронавирусом в США.