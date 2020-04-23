 

Экс-узники концлагерей призвали СК разобраться с действиями финских оккупантов

23.04.2020, 8:30, Новости дня

Экс-узники финских концлагерей в Карелии попросили председателя Следственного комитета (СК) Александра Бастрыкина расследовать действия оккупационных властей в годы Великой Отечественной войны.

Авторы обращения отметили, что финские захватчики разделяли мирное население «по национальному признаку и подвергая насилию и истреблению» и это «носило все признаки геноцида» мирного населения, передает РИА «Новости». 

Текст обращения подписали узники концлагерей Петрозаводска Валентина Мошникова, Тамара Кардаш, Ленина Макеева и Галина Чапурина. Они призвали расследовать факты преступлений командования финских оккупационных войск и их пособников, а также привлечь их к ответственности за совершенные преступления.

По их информации, финны «устанавливали свои новые порядки для мирного населения, разделяя его по национальному признаку и подвергая насилию и истреблению». В заявлении утверждается, что их действия «носили все признаки геноцида». 

Как отмечают бывшие узники, руководители оккупационного режима не понесли ответственность за свои действия в отношении мирного населения Республики Карелия. Вместе с тем, по словам узников, имена и звания финских солдат и их руководства, совершавших преступления, сейчас определить сложно.

Напомним, в понедельник сообщалось, что Следственный комитет изучает рассекреченные управлением Федеральной службы безопасности по Карелии материалы о преступлениях финнов в Карелии в годы Великой Отечественной войны. После этого Финляндия попросила доступ к архивам ФСБ. 



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