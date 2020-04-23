Генсек ООН призвал не допустить репрессий на фоне коронавируса

23.04.2020, 8:30, Новости дня

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что пандемия коронавируса может привести к кризису в области прав человека, и призвал страны мира не допустить принятия репрессивных мер на фоне борьбы с COVID-19.

«На фоне растущего этнонационализма, популизма, авторитаризма и несоблюдения прав человека в некоторых странах существующий кризис может стать предлогом для принятия репрессивных мер в целях, не связанных с пандемией… Как никогда раньше правительства должны обеспечить прозрачность, быстрое реагирование и ответственность», – передает РИА «Новости» заявление генсека.

Гутерреш отметил, что вызванный пандемией кризис может выявить «глубокие недостатки в предоставлении государственных услуг и структурное неравенство, которое препятствует доступу к ним».

По его словам, в мире наблюдается, «рост ненавистнических высказываний», дискриминация уязвимых групп населения и появление рисков принятия властями жестких мер под предлогом обеспечения безопасности.

«Мы должны обеспечить, чтобы любые чрезвычайные меры, включая чрезвычайное положение, были законными, соразмерными, необходимыми и недискриминационными, чтобы они имели конкретную направленность и сроки и были как можно менее жесткими, насколько это возможно для защиты здоровья населения» , – подчеркнул генсек.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

За последние сутки в Соединенных Штатах скончались 2 тыс. 139. Всего в США скончались 46 тыс. 611 человек. Днем ранее сообщалось о более 2,7 тыс. умерших пациентов с коронавирусом в США.

Число инфицированных новым коронавирусом возросло за последние сутки в мире почти на 74 тыс. – на 9 тыс. меньше, чем за предыдущий день.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной.