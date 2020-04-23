Иммунолог из РАН счел неубедительными слухи об искусственном происхождении коронавируса

23.04.2020, 8:30, Разное

Российский ученый-иммунолог и академик РАН Валерий Черешнев считает, что недавно появившиеся слухи об искусственном происхождении коронавируса не имеют явных доказательств. А утверждения о наличии в COVID-19 частиц ВИЧ являются необоснованными.

По словам Валерия Черешнева, впервые после открытия ВИЧ многие специалисты в области вирусологии выдвигали аналогичные гипотезы, утверждавшие, что ретровирус имеет искусственное происхождение. Но в итоге исследователи установили, что передался он к человеку от животного несколько веков назад.

Иммунолог отметил, что на сегодняшний день в природе можно найти огромное количество еще неизвестных науке вирусов. Некоторые из них представляют для человека серьезную угрозу, но их переносчиками являются животные. Специалисты исследуют механизмы распространения вирусов между организмами разных биологических классов, это поспособствует пониманию того, как коронавирус, переносчиком которого являются летучие мыши, попал в человека.