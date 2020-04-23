 

Иммунолог из РАН счел неубедительными слухи об искусственном происхождении коронавируса

23.04.2020, 8:30, Разное

Российский ученый-иммунолог и академик РАН Валерий Черешнев считает, что недавно появившиеся слухи об искусственном происхождении коронавируса не имеют явных доказательств. А утверждения о наличии в COVID-19 частиц ВИЧ являются необоснованными.
По словам Валерия Черешнева, впервые после открытия ВИЧ многие специалисты в области вирусологии выдвигали аналогичные гипотезы, утверждавшие, что ретровирус имеет искусственное происхождение. Но в итоге исследователи установили, что передался он к человеку от животного несколько веков назад.

Иммунолог отметил, что на сегодняшний день в природе можно найти огромное количество еще неизвестных науке вирусов. Некоторые из них представляют для человека серьезную угрозу, но их переносчиками являются животные. Специалисты исследуют механизмы распространения вирусов между организмами разных биологических классов, это поспособствует пониманию того, как коронавирус, переносчиком которого являются летучие мыши, попал в человека.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.02 / Спивак объяснил, почему Кокорин не захотел играть за «Сочи»

02.02 / “Меня просто обливают грязью”: Успенская отреагировала на интервью дочери об издевательствах матери

26.03 / Ученые обнаружили ещё больше повторяющихся быстрых радиовсплесков

11.04 / Женщина-экзорцист уверяет, что видела зубастого демона

17.04 / Apple Watch научились спасать тонущего хозяина

15.04 / Ветераны просят Путина о «справедливом решении» по переносу из-за карантина парада Победы

16.04 / «Самоизоляционный цвет волос»: Звезда 90-х Катя Семенова сменила имидж

25.02 / Самые маленькие Юдашкины появились на празднике в честь дня рождения дочери Жасмин

18.02 / Скотт Уоринг нашел на поверхности Меркурия множество инопланетных кораблей

10.02 / Мнение: В сети репрессий

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска