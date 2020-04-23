 

Что произошло за ночь 23 апреля

23.04.2020, 8:25, Разное

Коротко.

  • В Москве скончались еще 27 человек с подтвержденным коронавирусом. Им было от 38 до 90 лет. Самый молодой из умерших пациентов страдал хроническим бронхитом.

  • SpaceX вывела на орбиту еще 60 интернет-спутников Starlink. Теперь орбитальная группировка компании состоит уже из 420 космических аппаратов, предназначенных для создания глобальной сети интернет-покрытия.

  • Трамп подписал указ о приостановке иммиграции в США на 60 дней. По мнению американского лидера, такие меры позволят помочь гражданам, лишившимся работы из-за пандемии. Ограничения не коснутся временных работников и затронут только претендующих на постоянное место жительства.

  • В Китае восьмой день подряд никто не умер от коронавируса. За последние сутки в стране зарегистрировали только 10 случаев заражения, шесть из них оказались завозными. В больницах КНР остаются меньше тысячи пациентов с COVID-19.

  • Мосбиржа доработает механизм для торгов при отрицательных ценах на основной актив. Также площадка планирует ввести изменения границ ценового коридора в ходе вечерней торговой сессии на срочном рынке.

    • Источник: Новая газета



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