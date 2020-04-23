Сформирован предварительный график вывозных рейсов в Россию

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23.04.2020, 8:16, Новости дня

Росавиация сформировала предварительный график вывозных рейсов, намеченных до 27 апреля. Вылеты запланированы из Бангкока, Пхукета, Денпасара, Гоа и Аликанте, сообщили в Минтрансе.

«Росавиацией в рамках рабочей группы сформирован предварительный график вывозных рейсов до 27 апреля. Планируется, что российские авиакомпании выполнят рейсы из Бангкока, Пхукета, Денпасара, Гоа и Аликанте», – передает РИА «Новости» сообщение Минтранса.

Авиакомпания S7 планирует 23 апреля осуществить вывозной рейс из Бангкока в Новосибирск и Красноярск. В этот же день запланирован рейс «Якутии» по маршруту Денпасар – Владивосток. 

НА 24 апреля ожидается пять вывозных рейсов. «Уральские авиалинии» выполнят рейс из Гоа в Новосибирск и Екатеринбург, а также рейс из Аликанте в Нижний Новгород. Планируется рейс «Сибири» из Пхукета в Новосибирск. Из Денпасара в Казань и Сочи запланирован рейс «России». Во Владивосток из Сеула ожидается рейс «Авроры».

Также в предварительном графике на 25 апреля рейс значится два вывозных рейса «Авроры» из Бангкока в Южно-Сахалинск и Хабаровск, а также рейс «Уральских авиалиний» из Бангкока в Иркутск и Казань. 

Еще один рейс 26 апреля из Бангкока в Петропавловск-Камчатский готовится выполнить «Аврора», а «Уральские авиалинии» доставят россиян из Гоа в Уфу.

«Прорабатывается вопрос организации 27 апреля сложного вывозного рейса из Маврикия, Танзании и Сейшельских островов. К нему готовится Royal Flight. «Ютэйр» ведет подготовку другого сложного рейса по маршруту Денпасар – Фиджи – Денпасар – Бангкок – Сургут. Он запланирован на 27 апреля», – информирует Минтранс.

Окончательное решение о выполнении вывозных рейсов из предварительного графика принимает оперативный штаб правительства по предупреждению распространения коронавируса.

Ранее в Минтрансе сообщили, что 20 марта по 21 апреля более 170 тыс. граждан РФ вернулись на родину, с 13 по 21 апреля авиакомпании провели 19 вывозных рейсов. 



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