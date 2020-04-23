Нефть подорожала более чем на 9%

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23.04.2020, 8:16, Новости дня

Мировые цены на нефть утром в четверг растут более чем на 9%, продолжая отыгрывать падение в начале недели, следует из данных торговых площадок.

По состоянию на 7.47 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 9,13% – до 22,24 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Июньские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 9,87% – до 15,14 доллара за баррель.

В четверг инвесторы обратили внимания на сообщения СМИ о том, что нефтяные компании готовы сокращать добычу, чтобы справиться с падением спроса на топливо.

Агентство Reuters указывает, что в США регулятор в штате Оклахома заявил: компании могут закрывать скважины без потери арендованного участка. При этом штат является четвертым по величине производителем нефти в США.

Кроме того, инвесторы обратили внимание на геополитические новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился уничтожать иранские боевые корабли, которые преследуют американские корабли в Персидском заливе, который является основным каналом выхода нефти на международные рынки в этом регионе.

Напомним, накануне нефть Brent падала ниже 16 долларов за баррель впервые с 11 декабря 1999 года.

В понедельник стоимость техасской светлой нефти (WTI) впервые в истории стала отрицательной, достигая в ходе торгов минус 40,32 доллара за баррель.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала причины обвала американской нефти WTI и последствия этой ситуации для России.



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