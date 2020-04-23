Смертность от коронавируса: как обстоят дела на самом деле

23.04.2020, 8:10, Разное

Всемирная организация здравоохранения сообщает, что глобальный уровень смертности от коронавирусной инфекции COVID-19 составляет 3,4%. Ранее этот показатель оценивался в 2%.

«Во всем мире около 3,4% известных случаев COVID-19 завершились смертью. Для сравнения, сезонный грипп убивает менее 1% инфицированных», – сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус на брифинге.

New York Times предполагает, что эти данные учитывают смерти от заболевания, которые случились за пределами Китая: в Италии, Иране, Южной Корее и других странах.

В феврале, когда наибольшее количество новых случаев COVID-19 обнаруживалось в Китае, ВОЗ сообщала об уровне смертности в Ухане 2-4%, за его пределами – 0,7%. Организация отмечала, что в разных странах количество жертв вируса может отличаться.

Основываясь на информации, которая была доступна на 11 февраля, китайские Центры профилактики контроля заболеваний сообщали о том, что смертность от COVID-19 составляет 2,3%. Этот отчет впервые представил данные о том, кто находится в группе риска повышенной смертности.

Согласно этим февральским данным, наиболее значительным фактором риска смерти от COVID-19 оказался возраст. В возрасте старше 80 лет умирали 14,8% пациентов, 70-80 лет – 8%, 60-70 лет – 3,6%, 50-60 лет – 1,3%. Для более молодых людей смертность оказалась намного ниже: от 0,2-0,4%.

Среди заболеваний, которые увеличивают вероятность смерти от коронавирусной инфекции, китайские Центры контроля заболеваемости назвали сердечно-сосудистые болезни (на 10,5%), сахарный диабет (на 7,3%), хронические болезни легких (на 6,3%), гипертонию (на 6%), рак (на 5,6%).

Отчет Всемирной Организации здравоохранения, который отражает данные за период с 16 по 24 февраля, более тревожен. В нем указано, что сопутствующие сердечно-сосудистые болезни увеличивают риск смерти от COVID-19 на 13,2%, диабет – на 9,2%, гипертония – на 8%, хронические легочные заболевания – на 8%, рак – на 7,6%.

Эпидемиологическими данными о COVID-19 поделился в своем Instagram профессор Владимир Никифоров, главный инфекционист ФМБА России. Он разместил наглядную диаграмму зависимости риска смерти от возраста.

Энтони Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных болезней США, в статье в New England Journal of Medicine 28 февраля писал, что реальная смертность среди заболевших COVID-19 скорее всего должна быть ниже. Это связано с тем, что многие случаи легкого течения заболевания сейчас не учитываются статистикой. Он предположил, что смертность вряд ли превышает 1%.