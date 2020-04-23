 

Врач предупредила жителей РФ о заражении коронавирусом при ошибках промывания носа

23.04.2020, 8:09, Разное

В качестве профилактики предотвращения заболевания коронавирусом медики советуют промывать собственный нос. Но врач Марина Аплетаева считает, что ошибки при совершении процедуры увеличивают риски заражения инфекцией.
По словам иммунолога Марины Аплетаевой, высококонцентрированный раствор с добавлением соли только лишь способен ухудшить слизистую оболочку носа и предоставить коронавирусу возможность попасть в организм, тем самым, увеличив риск заболеть опасным недомоганием. Неправильное промывание носа медики называют распространенной ошибкой при борьбе с вирусными заболеваниями.

Представители «Руспродсоюза» отметили, что в РФ увеличился спрос на соль. Сотрудники отечественного Минздрава связывают этот фактор с недавними советами врачей и намерением жителей страны защитить себя от коронавируса нового типа Covid-19. Как заявила Марина Аплетаева, высококонцентрированный раствор способен нанести серьезный вред человеку: может возникнуть ожог слизистой оболочки в связи с ее функцией активно реагировать на кислоты и соли. В таком случае пневмонии намного проще проникнуть в организм и ухудшить здоровье человека.



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