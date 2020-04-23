Xiaomi поставит в РФ и Европу обновленную версию Redmi Note 9 Pro

23.04.2020, 8:09, Разное

Китайская корпорация Xiaomi вскоре выпустит для международного рынка новую версию смартфона Redmi Note 9 Pro. Новинка с опцией NFC появится в европейских стран, в том числе в России.

В настоящее время в Индии поставщики реализуют Redmi Note 9 Pro Excalibur стоимостью 174 американских долларов. Отдав такие деньги, потребитель получит модификацию с 4/64 Гб памяти, еще 214 долларов стоит версия с 6/128 Гб памяти. Международная модель будет очень схожа с дорогостоящим смартфоном Xiaomi Redmi Note 9 Pro, предназначенным для индийских потребителей. Новинка уже имеет сертификат от ЕЭК и готовится к появлению на прилавках магазинов в РФ и Европе.

Согласно имеющимся данным, глобальная версия получит функции и технические параметры Note 9 Pro Max и технологию бесконтактной оплаты NFC, вместо процессора Snapdragon 720 может появиться MediaTek. Прочие особенности девайса: 6,67-дюймовый дисплей, основная камера с четырьмя датчиками с главным на 64 Мп, 6/8 Гб оперативной и 64/128 Гб собственной памяти, «фронталка» на 32 Мп, аккумулятор на 5020 мАч с зарядной станцией мощностью 33 Вт и фирменная оболочка MIUI 11. Стоимость мобильного устройства от Xiaomi пока не называется.