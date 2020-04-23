Политика: Украина объявила РФ войну в Википедии

23.04.2020, 8:08, Новости дня

МИД Украины решил провести самоизоляцию с пользой и занялся внесением правок в Википедию по важным для себя вопросам − Крым, Донбасс, НАТО. Превращение дипломатов в энциклопедистов не самая плохая карьера по меркам Украины, но править в Киеве собрались еще и русскоязычный раздел, хотя отказывают «москальской мове» в праве считаться государственной. Эта затея смешна. Но всё-таки опасна.

Популярная электронная энциклопедия стала территорией войны правок между россиянами и украинцами вскоре после своего появления, то есть в первой половине 2000-х годов. Теперь эта война выходит на государственный уровень и должна, наверное, официально считаться русско-украинской.

По крайней мере, украинская версия Википедии знает о пяти российско-украинских войнах, включая донбасский конфликт, и еще о двух советско-украинских. Удивляет, впрочем, только отсутствие указания на то, что Украина эти войны «на самом деле выиграла».

Шестая русско-украинская война

Википедийный конфликт обострялся тем сильнее, чем больше появлялось статей (прежде всего, на русском языке), а российская и украинская школьные программы отдалялись друг от друга, освящая вроде бы одни и те же вопросы из общей истории.

В значительной степени это было активизмом, если не волонтерством. Политизированные пользователи из украинского сегмента (учитывая местную специфику, по определению патриотичного) устраивали набеги на русскоязычные статьи, отражая в них собственное видение мира.

Сказать, эти фальсификации запустила непосредственно украинская власть, нельзя. Но на ее уровне шли параллельные и очень похожие процессы по конструированию национального мифа, о чем газета ВЗГЛЯД подробно писала.

Если коротко, украинская история обособлялась от общероссийской и упиралась чуть ли не в первобытно-общинный строй, второстепенные, но «национально-ориентированные» персонажи выносились на первый план через обеление и героизацию, успехи выдумывались, преступления замалчивались, подчеркивался антагонизм всего русского и украинского. Что-то подобное происходило и в Википедии, испытывавшей на себе косвенное давление со стороны государственной пропаганды Украины.

Иногда это носило вполне безобидный и даже забавный характер гонки за количеством статей – поклонникам украинского языка нужно было доказать его богатство и значимость. Для этого как под копирку создавались тысячи станиц из двух-трех фраз, причем создавались зачастую даже не людьми, а программами. Как следствие, вы можете обнаружить на украинском языке статьи-обрубки про все муниципалитеты Италии и ядовитых змей австралийского континента

Менее безобидные практики – присваивание себе чужих заслуг через смену национальности исторических персонажей. Художники, ученые, инженеры, врачи записывались в украинцы на основании того, что им не повезло родиться на тех землях, которые имеют теперь столицу в Киеве. То обстоятельство, что сами себя они при жизни называли русскими и использовали в жизни только русский язык, игнорируется.

Зачем такое нужно – не бином Ньютона. Проблема украинского иконостаса национальных героев в том, что почти все они были если не «коллаборационистами в период российской оккупации», то политическими неудачниками – третьего просто не дано. Но без примеров продуктивной жизнедеятельности национальный миф существовать не может, поэтому представителей, например, науки приходится подворовывать.

Отсюда и украинский инженер Королев с украинским изобретателем Сикорским.

Ну а самая горячая часть кампании – битвы за каждый абзац статей по политизированным вопросам истории. Только прежде в основном рубились на площадках «Древнерусское государство» и «Вторая мировая война», а после 2014 года приоритеты были отданы катастрофе Boeing 777, государственной принадлежности Крыма и конфликту в Донбассе.

Одно дело, если википедисты из Запорожья, даже если они занимаются пропагандой под видом историографии, выстраивают свой чудный мир в провинциальном украиноязычном пространстве. Но на практике их основная цель – это перенос разнообразной нелепицы в русскоязычную часть Вики под предлогом «развенчания мифов», «ответа на ложь» и «возвращения украденного наследия».

Такое хамство нельзя терпеть уже потому, что оно противоречит базовой установке ресурса: все процессы, протекающие в Википедии, связаны с поиском консенсуса (согласия). Поведение «свидомых гораздо ближе к культовому роману Бредбери «451 градус по Фаренгейту», чем к желанию искать согласие хоть с кем-либо.

Не съесть, но понадкусывать

Теперь Министерство иностранных дел Украины будет непосредственным участником описанных выше процессов. Май объявлен в Википедии «месяцем украинской дипломатии», на протяжении которого чиновники и организация «Викимедиа Украина», объединяющая авторов украиноязычных статей, будут «заполнять пробелы» и «исправлять неточности».

Заявил об этом не кто-нибудь, а лично министр Дмитрий Кулеба, который, кстати говоря, является автором книги под названием «Война за реальность: как побеждать в мире фейков, правд и сообществ». По его словам, приоритет будет отдан материалам, связанным с «российской агрессией», а также с «интеграцией Украины в ЕС и НАТО».

Этот альянс министра с википедистами можно описать красиво – как союз профессиональных дипломатов и эрудитов-подвижников. Но можно по сути – сращиванием машины государственной пропагандой с просветительским проектом, после чего слово просветительский должно быть поставлено под сомнение.

Очевидно же, что будут гнать пургу.

В том, что касается собственно украиноязычной Википедии, ее просветительские функции поставлены под сомнение уже давно – тамошние администраторы предельно идеологизированы, какими обычно и бывают подвижники «соловьиной мовы». Наглость затеи Кулебы в другом – он собирается залезть на заведомо чужую территорию, то есть править и дополнять статьи не только на украинском, но и на других языках.

В первую очередь, разумеется, на русском – иначе просто быть не может. Русскоязычная Википедия не только более объемна (и, смеем утверждать, достоверна), но и более популярна, на Украине – в том числе. Вычистив русский язык из юридического и образовательного пространства, постмайданная власть пока еще не выбила его из голов половины своих граждан.

Далеко не все они готовы читать статьи о трипольской культуре древних укров и о том, как люди в одесском Дома профсоюзов сами себя сожгли. Самообман не единственное решение для психики даже в таком государстве, как Украина последних шести лет.

Нагадить соседям, чтобы перевоспитать своих – такая примерно логика, хотя галицийские википедисты наверняка воспринимают ее иначе и могут даже считать той самой «борьбой за правду». Подобная «борьба» в пересеченных по политическим и культурным причинам российском и украинском сегментах Вики отнюдь не делает их уникальными. Не менее и даже более острые конфликты затронули такие темы как армяно-азербайджанская война и война в Ираке, октябрьская революция в РФ и израильско-палестинский вопрос, гомосексуальность и экология, атеизм и масонство.

Вмешательство государственной машины в Википедию (в том числе, и через финансовое поощрение ее авторов) тоже не украинская придумка. Подобное активно практиковала, например, Армения.

Но для мародерства, выданного за просветительскую миссию на чужой территории, нужно обладать не только двуязычием, но и украинской разновидностью гонора. Да, уберечь свою страну от соскальзывания в ад в 2014-м не удалось, зато хоть Википедию перепишем.

Век интернета внес существенные коррективы в информационные войны, которое человечество ведет не одно тысячелетие. В случае с русскоязычной Википедией, это как если бы немецкое население Третьего рейха выписывало советскую газету «Правда» и Геббельсу приходилось бы по ночами менять там статьи на те, что напишут в Рейхсконцелярии. Сюжет для абсурдистской комедии прежде – привычная жизнь украинской власти теперь.

Над ней можно иронизировать в духе «будет, чем заняться на карантине». Можно подчеркнуть, что уважаемая профессия дипломата в украинских условиях выродилась в активизм блогеров типа «в интернете кто-то не прав». Можно напомнить, что все, к чему прикасается украинская власть, подвержено разрушению и тлену, так что украиноязычной Википедии теперь тем более не позавидуешь.

Но лучше бы отнестись к происходящему со всей серьезностью. Да, речь идет о бескровной войне в интернете, где с каждой стороны бьются отнюдь не полчища, а где-то по 80-100 человек. Да, все это совершенно не означает, что организации «Викимедиа РУ» (наш аналог «Викимедия Украина») теперь нуждается в помощи Сергея Лаврова, у которого гораздо более важных забот хватает.

Однако на анонсированную пропагандистскую агрессию должен быть найден адекватный и долгосрочный ответ.

Если вы считаете, что средний российский или даже английский школьник, решив уточнить что-нибудь про участие бандеровцев в Холокосте или про дебальцевский котел, полезет не в Википедию, то напрасно вы так делаете. Именно в Википедию и полезет.

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