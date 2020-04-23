Роскосмос попросил в 2,5 раз больше денег на создание «Ангары»

23.04.2020, 8:08, Новости дня

Роскосмос хочет увеличить до 65 млрд рублей финансирование создания и испытаний ракет-носителей «Ангара» для космодрома Восточный, что в 2,5 раза больше, чем изначально планировалось, следует из материалов госкорпорации.

На опытно-конструкторскую работу (ОКР) «Амур», которая предусматривает создание космического ракетного комплекса тяжелого класса на Восточном, в период с 2016 по 2025 годы первоначально намечалось выделить 26,2 млрд рублей. На эти деньги планировалось разработать ракету «Ангара-А5» для космодрома и провести ее летные испытания, включающие три пуска.

Согласно материалам Роскосмоса, объемы финансирования ОКР «Амур» планируется скорректировать в действующей по 2025 год Федеральной космической программе таким образом, что общая сумма вырастет до 65 млрд рублей, передает РИА «Новости».

Так в 2020 году намечается выделить 3,9 млрд вместо 3 млрд рублей; в 2021 – 2,9 вместо 3,1; в 2022 – 3 вместо 3,3; в 2023 – 11,4 вместо 3,6; в 2024 – 17,9 вместо 2,6; в 2025 – 19 вместо 2,7. При этом сокращение финансирования в 2021-2022 годах объясняется «приведением к параметрам федерального бюджета на 2020-2022 годы с учетом решений госкорпорации «Роскосмос» от 12 марта 2020 года».

С чем связана необходимость увеличения финансирования в 2,5 раза, не уточняется. Однако известно, что Роскосмос планирует создать и испытать на Восточном модернизированную ракету «Ангара-А5М» и ракету повышенной грузоподъемности «Ангара-А5В».

Напомним, в конце января новую модификацию ракеты-носителя «Ангара» – «Ангара А5М» одобрили в Роскосмосе и Минобороны. Ракета с повышенной грузоподъемностью отвечает требованиям военного ведомства.