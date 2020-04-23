 

РЖД начали собирать контактные данные пассажиров

23.04.2020, 8:08, Новости дня

Пассажиры при покупке билета на поезд РЖД в кассе или через интернет будут обязаны указывать контактные данные, в частности, номер мобильного телефона или e-mail, сообщили в холдинге.

Изменения вступают в силу с 23 апреля. На электронную почту будут присылать график движения поезда, на который куплен билет. Услуга информирования пассажиров о корректировках в расписании является бесплатной, передает РИА «Новости».

Указывается, что контактная информация не используется для маркетинговых и рекламных рассылок.

Ранее пассажир мог оставлять свои контактные данные для оперативного информирования о корректировках в расписании движения поездов дальнего следования по желанию. Теперь эта норма закреплена на законодательном уровне.

Напомним, РЖД отменили назначенные на лето и май 129 поездов.



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