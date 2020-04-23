 

Жертвами коронавируса в Москве стали 27 человек

23.04.2020, 8:06, Разное

В Москве умерли 27 пациентов с коронавирусом COVID-19. Число жертв китайской инфекции выросло до 288.

Как сообщает оперативный штаб по ситуации с коронавирусом, возраст скончавшихся – от 38 до 90 лет. Большинство из них имели сопутствующие болезни – хронический бронхит, сахарный диабет, гипертонию и хронический лимфолейкоз.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин предложил ввести систему пропусков по всей России. По его мнению, это поможет контролировать перемещение граждан между регионами страны в условиях распространения инфекции, передает телеканал “360”.



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