 

“Не совершайте ошибку”: глава ВОЗ сделал заявление о коронавирусе

23.04.2020, 8:06, Разное

В ходе брифинга в Женеве генеральный директор организации сообщил, что вспышки в Западной Европе стабилизировались или идут на спад. В то же время ситуация с коронавирусом ухудшается в Восточной Европе, Африке, Центральной и Южной Америке.

Тедрос Гебрейесус отметил, что многие государства находятся в начальной стадии пандемии, а столкнувшиеся с инфекцией ранее наблюдают вторую волну. “Не совершайте ошибку, нам предстоит долгий путь. Этот вирус будет с нами долгое время”, – цитирует его РИА Новости.

Напомним, что 11 марта ВОЗ назвала вспышку коронавируса в мире пандемией. По последним данным, на планете зарегистрировано более 2,39 миллиона случаев заражения. Жертвами инфекции стали более 162 тысяч человек.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 22 Апр 2020 в 12:55 PDT

Ситуация с коронавирусом в России остается непростой. 22 апреля число заболевших выросло до 57 999. Большинство случаев – 31 981 – зафиксировали в Москве. Выздоровели
4 420 пациентов, умерли 513 человек.



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