Defence 24 – Путин перенёс парад Победы — это вызывает уважение

23.04.2020, 7:54, Новости дня

Несмотря на заявления о том, что парад Победы 9 мая состоится, российские власти решили перенести данное мероприятие. Как пишет польский портал Defence24, способ, каким русские пытаются сейчас объяснить перенос парада, может вызывать лишь неловкую улыбку, однако сам шаг Владимира Путина вызывает уважение: он поставил на первое место не свои политические цели, а благо граждан и интересы системы здравоохранения.



Reuters

Большинство россиян не считают, что Владимиру Путину пришлось отменить парад Победы из-за коронавируса. Как пишет Defence24, они убеждены, что президент вовсе не был вынужден пойти на такой шаг, но согласился на него, а это совсем другое дело.

Как отмечает польский портал, Кремль сделал всё возможное, чтобы эпидемия коронавируса в РФ не повредила имиджу Путина. Это было непростой задачей, поскольку несмотря на сигналы, поступавшие от медиков и журналистов, российские центральные власти долго недооценивали угрозу. Серьёзной проблемой для российской пропаганды был парад Победы, подготовка к которому планомерно велась, несмотря на предостережения о риске вспышки заболеваемости как среди участников, так и среди зрителей.

Военное руководство, будто бы пытаясь доказать, что армии инфекция не страшна, гордо заявляло: коронавирус никак не может помешать важному торжеству. Однако когда эпидемиологическая ситуация в РФ начала выходить из-под контроля, власти нашли выход: сначала из прессы пропали публикации о подготовке к параду, потом начали звучать высказывания политиков о том, что парад Победы, конечно, состоится, но только при благоприятной эпидемиологической ситуации.

Однако, продолжает автор статьи, осталась проблема, как выйти из ситуации, сохранив лицо. К делу подключили ветеранов, задача которых состояла в том, чтобы попросить Путина перенести парад. В действительности подписи под письмом поставили не ветераны Второй мировой войны, а пропутинские политики: глава комитета Госдумы по обороне и президент Российской ассоциации героев Владимир Шаманов, председатель Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов Владимир Епифанов, а также руководитель Общероссийской общественной организации ветеранов ВС РФ Виктор Ермаков. Они просили президента «принять сложное, но справедливое решение о проведении военного парада в другую дату, когда в соответствии с эпидемиологической ситуацией парад станет не угрозой, а поистине торжеством мира и безопасности для всех его участников». И российский президент удовлетворил такую просьбу.

Как заключает портал, способ, каким русские пытаются сейчас объяснить перенос парада Победы, произошедший несмотря на прежние бравые заявления и ведшуюся подготовку, может, конечно, вызывать лишь неловкую улыбку. Однако сам шаг Путина вызывает уважение: он поставил на первое место не свои политические цели, а благо граждан и интересы системы здравоохранения, которой пришлось бы бороться с негативными последствиями массовых мероприятий 9 мая.