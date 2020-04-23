Le Parisien – коронавирус заставил французов забыть о летнем отпуске за границей

23.04.2020, 7:54, Новости дня

Эпидемия коронавируса отменила планы многих французов провести летний отдых за рубежом, пишет Le Parisien. Хотя частичное снятие карантина в стране намечено на 11 мая, власти предупреждают, что бронировать летний отдых пока рано. Тем временем туриндустрия Франции надеется спасти сезон, убеждая сограждан бронировать апартаменты и кемпинги недалеко от дома.



Reuters

Пандемия коронавируса уже вынудила французов забыть о пасхальных каникулах и майских праздниках, что же касается летнего отдыха, о песчаных пляжах на другом конце света, Тадж-Махале и бирюзовых водах Индийского океана им также придётся забыть, пишет Le Parisien. Как замечает издание, отпуск жителям Франции определённо придётся провести недалеко от дома.

Как напоминает газета, в своём обращении 13 апреля президент Франции Эммануэль Макрон, наметив частичную отмену карантинных мер на 11 мая, подчеркнул, что границы с неевропейскими странами останутся закрытыми до «нового распоряжения».

Этого было достаточно, чтобы омрачить надежды опытных путешественников, желавших подготовить почву для следующего путешествия. Профсоюз туроператоров, в свою очередь, разъяснил, что «планировать путешествие ещё слишком рано», и отложил все поездки до 29 мая включительно. Ответственный министр транспорта Жан-Батис Джеббари также на прошлой неделе посоветовал подождать с бронированием летнего отдыха, поскольку ситуация с эпидемией Covid-19 всё ещё слишком неопределённая.

Эта беспрецедентная ситуация заставляет нервничать как потенциальных путешественников, так и профессионалов в сфере туризма, передаёт издание. Так, 51-летняя Линда рассказывает, что её турагентство предложило ей перенести запланированную на начало мая поездку в американский штат Колорадо на тот же период в следующем году.

Однако если «американская мечта» Линды и не состоялась, с летними каникулами, которые она запланировала провести в Бретани со своей матерью, проблем быть не должно. Как отмечает директор экспертного бюро Protourisme Дидье Арно, «летние каникулы 2020 года будут франко-французскими». Как поясняет специалист, 17 миллионов туристов, ежегодно посещающих Францию, в этом году не приедут, зато 9 миллионов французов, обычно отдыхающих за границей, по большей части останутся в стране.

Этот прогноз подтверждают результаты последнего опроса, проведённого на сайте по бронированию кемпингов campings.com. По его данным, 90% семей заявили о желании провести летний отпуск во Франции, а 40% — в собственном регионе. Наибольшее число респондентов выбрали в качестве желаемого места проведения отдыха апартаменты или гостевые дома, где можно будет жить в окружении друзей и родственников, с которыми французов разлучил карантин.

По мнению главы Национальной федерации гостиниц на открытом воздухе Николя Дайо, летний сезон во Франции возможно будет спасти, если около 8 тыс. кемпингов смогут принять первых клиентов, начиная с 1 июня.

Чтобы подбодрить клиентов и побудить их делать бронирования уже сейчас, многие предприятия в сфере туризма предлагают упрощённую систему оплаты и возможность отмены бронирования без штрафов. Они также обещают обеспечить безопасные санитарные условия и принять все необходимые меры в области гигиены.