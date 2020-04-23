 

Спрос у россиян на средства от похмелья увеличился в несколько раз

23.04.2020, 7:53, Разное

Аналитики установили, что жители РФ начали активнее покупать средства от похмелья. К такому выводу пришли сотрудники DSM Group, изучившие количество проданных упаковок с противопохмельными препаратами в период с 9 марта по 12 апреля.
Выяснилось, что за это время россияне приобрели более 790,6 средств от похмелья. Если сравнивать показатели данного периода с тем же, но прошлогодним, то рост составил почти 83%. При этом пиковые значения спроса пришлись на 12 неделю нынешнего года (с 16 по 22 марта). В основном жители РФ скупают алка-зельтцер, алька-прайм, упсарин, лимонтар, аспирин и зорекс.

По словам главного внештатного психиатра-психолога Минздрава Евгении Брюн, рост продаж препаратов против похмелья можно связать с тем, что произошел разгар простудного сезона. Часто эти средства используют в рамках лечения гриппа или ОРВИ. Однако председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин не исключил, что россияне начали употреблять больше алкогольных напитков.



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