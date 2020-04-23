 

Гривна подорожала относительно доллара и подешевела к евро

23.04.2020, 7:45, Новости дня

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 23 апреля.

Гривна по отношению к доллару США укрепилась на три копейки: с 27,08 грн/$ до 27,05 грн/$.

Курс гривны к евро упал на шесть копеек: с 29,36 грн/€ до 29,42 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю ослаб с 3,52 грн за 10 руб. до 3,54 грн за 10 руб.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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