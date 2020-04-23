Участие детей в фильме с пытками. Денисова призвала ввести санкции за использование детей в медиапространстве

23.04.2020, 7:45, Новости дня

Украине следует ужесточить законодательство, которое касается использования детей в кино и телепрограммах. Об этом заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, сообщили изданию “ГОРДОН” в пресс-службе омбудсмена.

Так она отреагировала на скандал с участием детей в сценах насилия в фильме “ДАУ. Дегенерация”, который частично снимали в Харькове.

“Сейчас отсутствует нормативно-правовой документ, который бы на законодательном уровне защищал детей от вредного влияния публично доступной информации. Необходимо пересмотреть национальное законодательство на предмет установления запретов на участие детей в кино и телепрограммах, содержащих сцены насилия в отношении детей”, – считает Денисова.

По ее словам, данная “ситуация является поводом задуматься родителям, руководителям учреждений, другим законным представителям детей, которые дают согласие на участие ребенка, распространение информации о нем, которая не всегда соответствует интересам самого ребенка”.

Омбудсмен призвала ввести санкции в отношении использования ребенка в медиапространстве, а также прописать “критерии относительно вредности воздействия на детей публичной информации”.

“Надеюсь, что правоохранительные органы дадут надлежащую правовую оценку в этой ситуации. Впрочем, подчеркиваю, что в процессе расследования дети не должны второй раз подвергаться психологическому травмированию”, – подчеркнула Денисова.

Фильм “ДАУ. Дегенерация” снимала московская съемочная группа на протяжении 2008–2011 годов, съемки проходили в том числе в Харькове.

22 апреля 2020 года прокуратура Харьковской области зарегистрировала уголовные производства по фактам возможных пыток во время съемок фильма. По информации правоохранителей, несовершеннолетним, которые, вероятно, являются сиротами, во время съемок были причинены физическая боль или моральное страдания.