SpaceX запустила еще 60 спутников для глобального интернета

23.04.2020, 7:45, Новости дня

Вечером 22 апреля по киевскому времени с мыса Канаверал в американском штате Флорида американская компания SpaceX с помощью многоразовой ракеты Falcon 9 отправила на орбиту Земли еще 60 спутников Starlink. Трансляция запуска велась на сайте SpaceX.

Седьмой по счету запуск прошел успешно. После завершения миссии Falcon 9 совершила посадку в Атлантическом на судно Of Course I Still Love You.

Ракета-носитель, которая использовалась для вывода спутников на орбиту, совершила уже четвертый полет.

Таким образом, на орбиту Земли выведены уже 420 спутников Starlink. Первые 60 были запущены в конце мая 2019 года.

Starlink – проект системы околоземных спутников SpaceX для дешевого и скоростного интернета. Всего планируется запустить около 12 тыс. спутников данного типа, которые созданы для полномасштабной сети, призванной обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом месте земного шара.

Предполагается, что все они будут выведены на орбиту после 2020 года. Общая сумма инвестиций в проект оценивается в $10 млрд.

видео

Видео: SpaceX / YouTube