Скелеты гигантов, найденные на территории СССР

23.04.2020, 7:36, Разное

В этой статье пойдет речь о человеческих скелетах необычно большого размера, которые якобы были найдены в советскую эпоху на территории СССР.

Конечно же, все эти истории по большей части слухи, так как нет никаких официальных научных данных об этих находках. И тем ни менее, эти истории очень любопытные (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

Озеро Иссык-куль расположено на севере Тянь-Шаня в районе Трансилийского Алатау, Кыргызстан. Название это переводится как "теплая вода", потому что несмотря на то, что озеро окружено заснеженными вершинами, вода в нем никогда не замерзает.

В первой половине ХХ века в СССР жил некий Борис Грабовский. Он был инженером из города Фрунзе, а еще увлекался космосом, необычными явлениями, и написал книгу "Космический биофактов". В 1930-х годах он встретился с одним человеком, который сообщил ему много интригующей информации, в том числе историю о гигантских скелетах.

Когда этот очевидец был ребенком, он вместе с другими мальчишками лазал в окрестностях озера Иссык-куль и однажды они наткнулись на ране никому не известную пещеру. Когда они залезли в нее, то нашли там три человеческих скелета, каждый не менее трех метров в длину.

На костях и рядом с ними лежало множество серебряных украшений, особенно мальчикам запомнились украшения в форме летучих мышей. Ребята смекнули, что за серебро можно получить хорошие деньги, они стащили украшения из пещеры, расплавили их и продали.

О том, где они нашли серебро, ребята упорно молчали. Автор на память взял себе небольшой кусок нерасплавленного украшения, который спустя годы показал каким-то ученым. Эти ученые так и не смогли понять, к какой исторической эпохе относится это украшение.

В связи с этим можно упомянуть древнюю киргизскую легенду о том, что на дне озера Иссык-куль стоит подводный город, где живут человекоподобные существа с длинными, как у ослов ушами. А местные рыбаки регулярно наблюдают, как над водой или под водой двигаются какие-то темные вытянутые объекты.

Очень похожая история про пещеру со скелетами гигантов была опубликована в 1925 году в книге "Все может случится" Георгия Папашвили, который приехал в Нью-Йорк из Грузии, спасаясь от последствий революции. Однажды, будучи мальчиком, Георгий вместе с другими детьми из своей деревни, купался в небольшом местном озере.

И когда они особенно глубоко нырнули, то вдруг заметили вход в подводную пещеру. В пещере они нашли множество скелетов, похожих на скелеты людей, только трехметровой длины. Мальчики испугались и никому так и не рассказали о своей находке.

Еще одна история, связанная с гигантами из озера Иссык-Куль, появилась в начале 1990-х и была опубликована в газете "Аномалия" (4 номер за 1992 год). В ней рассказывалось, что летом 1982 года в Иссык-куль проводили свои тренировки советские военные водолазы.

Во время тренировочных погружений на глубину, водолазы внезапно заметили человекоподобных "пловцов", которые в длину достигали метра три и были одеты в облегающие серебристые комбинезоны. На глубине около 50 метров в ледяной воде у этих "пловцов" не было никакой видимой техники для дыхания, кроме тонких круглых шаров, одетых на их головы.

Командир водолазов принял решение изловить хотя бы одного ныряльщика, для чего было решено применить большую сеть. Однако когда они поплыли за удаляющимися "пловцами" с сетью, внезапно некая огромная сила буквально выбросила водолазов на поверхность озера.

Из-за столь быстрого подъема с глубины у многих водолазов развилась кессонная болезнь и некоторые потом так и остались инвалидами на всю жизнь.