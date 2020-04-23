Куда Бакс – мужчина с рентгеновским зрением

23.04.2020, 7:36, Разное

Куда Бакс (1905-1981) был уроженцем Пакистана (настоящее имя Худа Бакхш) и прославился как фокусник, мистик и человек с рентгеновским зрением.

И если трюки фокусника еще можно было как-то объяснить, то понять феномен того, как он мог видеть через плотную повязку, которую регулярно проверяли эксперты, так и не удалось.

На Запад из Пакистана Куда Бакс приехал в середине 1930-х, тогда же и взял себе куда более звучное имя. Первым делом он заинтересовал всех своим трюком хождения босиком по раскаленным углям (он, к слову, тоже еще до конца никем не объяснен).

В 1935 году Бакс показал этот трюк перед большой аудиторией ученых из Совета по психическим исследованиям Лондонского университета и оставил их всех в недоумении (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

Угли в яме, по которой Бакс дважды прошел туда и обратно, действительно были раскаленными и на его обнаженных ступнях не было никаких защитных мазей или чего-то еще.

Когда сразу же после прогулки по углям исследователь Рипли проверил ступни Бакса, он с удивлением заметил, что они не только не обожжены, но даже не теплые. Это были прохладные ступни, словно Бакс находился в холодном помещении.

Яма с углями в длину была почти 4 метра, а замеренная температура в ней была такова, что ее хватило бы для плавки стали. Когда Бакс первый раз прошел по углям, фотограф не успел сделать хорошего снимка и поэтому попросил Бакса еще раз сделать то же самое. И Бакс без проблем прогулялся по углям снова без малейших последствий.

На последующие годы этот его трюк продолжал все также удивлять людей. Скептики уверяли, что все дело в том, что угли достаточно быстро остывают и что если идти по ним быстро, то не обожжешься. Но те, кто пытался повторить этот трюк, получали серьезные ожоги.

Одновременно с хождением по углям Бакс показывал еще один невероятный трюк, который еще больше удивлял людей. Он плотно залеплял глаза кусочками теста, потом повязывал сверху плотную темную повязку и после этого мог читать мелкий текст в журнале, и даже видел надписи на монетках, которые показывали ему зрители со своих мест.

Он мог вдевать иглу в нитку в таком состоянии, писать, стрелять по банкам из пистолета без промаха и многое другое.

На этих представлениях и повязка и кусочки теста постоянно проверялись зрителями и все выглядело так. что тут не было никакого подвоха. Повязка была плотной, а кусочки теста налеплялись на глаза так, что полностью закрывали всю глазницу.

Иногда голову Бакса так плотно закутывали в несколько повязок, что она напоминала голову мумии. И даже в таком состоянии мистик мог читать и проделывать все, что описано выше.

Создавалось впечатление, что у него реальные сверхспособности. Он мог к примеру просто спросить "Кто хочет подойти ко мне и выбрать воздушные шары, чтобы я называл их цвета?". После этого из публики выходил любой случайный желающий, к примеру девушка в желтом платье. Она подходила к Баксу и тот тут же говорил ей, что на ней желтое платье. Потом она вытаскивала из связки воздушных шариков шары разного цвета и Бакс ту же называл их цвета.

Он никогда не ошибался.

Версии скептиков разбивались одна за другой. Невозможно было объяснить способности Бакса тем, что ему кто-то подсказывал все звуковыми сигналами, потому что этим не объяснишь чтение текста из случайной книги, оказавшейся с собой у случайного зрителя.

Оставалась одна версия, что Бакс умеет каким-то образом сдвигать кусочки теста и повязку. Но после каждого представления он поэтапно снимал с себя всю "изоляцию" и были видно, что куски теста все еще крепко прилеплены на его глазницы.

В течении 30-х и 40-х годов Бакс дал огромное количество представлений по всему миру, уверяя. что заполучил рентгеновское зрение после 10-летних занятий йогой.

В 1934 году он согласился на специальный эксперимент, когда группа исследователей поочередно закрывала ему глаза тестом, фольгой, марлей и несколькими слоями шерстяных повязок. В таком состоянии Бакс все еще отлично читал текст с показанных ему разных книг.

В 1937 году он поразил зевак в Ливерпуле, когда прошел с плотно завязанными глазами по узкому карнизу крыши на высоте 60 метров. А в 1938 году в Монреале канадские ученые тоже проверили его способность и подтвердили, что он и правда хорошо видит даже с очень плотно завязанными глазами.

В 1945 году Куда Бакс проехал на велосипеде с завязанными глазами по перегруженной улице Таймс-сквер и ни разу ни в кого не врезался. В 1950 году на канале CBS про него был снят телесериал "Hindu Mystic", в котором он демонстрировал разные фокусы.