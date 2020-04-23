Найдены уязвимые места в программном обеспечении Apple

23.04.2020, 7:30, Разное

Сотрудники американской фирмы ZecOps выявили уязвимость в программном обеспечении iPad, благодаря которой киберзлоумышленники несколько раз взламывали устройства. В результате их действий пострадали ряд компаний из Германии, Японии, США и иных государств.

Представители IT-корпорации Apple отметили, что в программе Mail для электронной почты на смартфонах iPhone и планшетах iPad присутствует уязвимость, но «яблоко» представило исправление, которое выйдет с новым обновлением программного обеспечения для большого количества мобильных девайсов, реализованных по всей планете. Сотрудники ZecOps смогли обнаружить доказательства применения трояном уязвимости в «операционке» iOS еще в начале 2018 года, но тогда специалисты не поняли, как именно хакеры пользуются багом.

Киберзлоумышленники для взлома задействовали оповещение по электронной почте через Mail, провоцировавшее сбой и предоставлявшее возможность хакерам получить доступ к памяти гаджетов. Эксперты из компании ZecOps уверены, что такой баг дал возможность программистам удаленным способом воровать данные с гаджетов iPhone, даже если там применялась последняя модификация iOS. Как сейчас предполагается, больше 500 миллионов «яблочных» смартфонов ныне уязвимы перед хакерами.