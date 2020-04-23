Россиянам дали совет на случай урезания зарплаты в период коронавируса

23.04.2020, 7:30, Новости дня

Заведующий филиалом Московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов рассказал, как следует поступить работнику в случае возникновения разногласий с руководством по вопросу выплаты зарплаты на время нерабочих недель, введенных в России.

«Если организация не приостанавливала свою деятельность, то для нее, с точки зрения обязанностей по выплате заработной платы, ничего не поменялось. В этом случае работник может даже поставить вопрос о ее повышении, если изменились условия труда или объем работы», – передает РИА «Новости» слова Миронова.

Он добавил, что если организация приостановила свою деятельность, работодатель не может отказаться от выплаты заработной платы, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства.

Что касается размера зарплаты, то она должна быть сохранена в текущем на момент 25 марта объеме.

Эксперт напомнил, что работник вправе обратиться в трудовую инспекцию.

Напомним, в понедельник премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами заявил, что нормативно-правовая база для осуществления новых мер поддержки граждан и экономики в связи с пандемией должна быть внедрена максимально оперативно.