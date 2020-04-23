 

Россиянам дали совет на случай урезания зарплаты в период коронавируса

23.04.2020, 7:30, Новости дня

Заведующий филиалом Московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов рассказал, как следует поступить работнику в случае возникновения разногласий с руководством по вопросу выплаты зарплаты на время нерабочих недель, введенных в России.

«Если организация не приостанавливала свою деятельность, то для нее, с точки зрения обязанностей по выплате заработной платы, ничего не поменялось. В этом случае работник может даже поставить вопрос о ее повышении, если изменились условия труда или объем работы», – передает РИА «Новости» слова Миронова.

Он добавил, что если организация приостановила свою деятельность, работодатель не может отказаться от выплаты заработной платы, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства.

Что касается размера зарплаты, то она должна быть сохранена в текущем на момент 25 марта объеме.

Эксперт напомнил, что работник вправе обратиться в трудовую инспекцию.

Напомним, в понедельник премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами заявил, что нормативно-правовая база для осуществления новых мер поддержки граждан и экономики в связи с пандемией должна быть внедрена максимально оперативно.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.02 / Сообщившего о распространении коронавируса врача спасти не удалось

04.03 / Зеленский и Порошенко пожали друг другу руки

15.03 / 15 марта на Донбассе ранены двое украинских военнослужащих – штаб ООС

28.02 / Английская ученая проиграла иск к американским СМИ о «связях» с Россией

30.03 / ОП выступила с предложением о мерах поддержки в период пандемии

19.02 / Совладелец АТБ, миллиардер Буткевич: На Донбассе у нас забрали 152 магазина. Захарченко звал поговорить. Сейчас ими владеет его жена или любовница

02.04 / Скандал с братом Ермака. Появилась реакция Офиса президента

16.02 / В МИД РФ назвали условие для проведения следующей встречи “Нормандской четверки”

13.02 / Житель Минска поругался с говорившей на русском продавщицей

10.03 / В ДУМ рекомендовали воздержаться от паломничества в связи с коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска