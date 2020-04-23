Лидии Федосеевой-Шукшиной стало плохо после скандалов с недвижимостью

23.04.2020, 7:30, Разное

Известная актриса Лидия Федосеева-Шукшина переписала большую часть собственной недвижимости на близких людей, включая внуков, а те принялись продавать жилплощадь. В связи с конфликтом с родственниками звезда почувствовала себя плохо, ее состояние резко ухудшилось.

Ранее собственностью Лидии Федосеевой-Шукшиной являлись две дачи и шесть квартир, которые она либо приобрела самостоятельно, либо получила в наследство от знаменитого супруга. Так как распоряжаться сама недвижимостью артистка не могла, определенные объекты она переписала на родственников. Получив квадратные метры, близкие принялись продавать их. Например, внучка Анна избавилась от апартаментов в Санкт-Петербурге, принадлежавшие ей по документам, но купленные Федосеевой-Шукшиной. Далее Анна продала свою долю от квартиры известного деда в столице страны, что стало шоком для актрисы. Отметился и Бари Алибасов, передавший права на московскую квартиру, которую на него переписала супруга, собственному ассистенту Сергею, при этом не предупредив Лидию Николаевну.

По словам адвоката Юлии Вербицкой, в настоящее время звезда пребывает в плохом состоянии, она очень расстроилась, когда узнала, что муж отдал жилье другому человеку. У знаменитости имеется дом в Болгарии, но он записан на ее дочь Марию Шукшину. Также актриса ранее обзавелась квартирой в Финляндии, но по документам она принадлежит внучке Анне. По завершению скандала с апартаментами в Петербурге, Федосеева-Шукшина призвала родственницу возвратить документы на жилье, и не так давно юристы получили их в свои руки. Звезда отечественного кино разочарована действиями близких.