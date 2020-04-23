 

В Японии создали первый 3D-мультфильм про Чебурашку

23.04.2020, 7:08, Новости дня

Мультипликаторы из Японии представили новую короткометражку о Чебурашке, сообщили СМИ.

Как передает Anime News Network, персонажи говорят на японском, а ролик выполнен в 3D-анимации. При этом с помощью музыки и декораций бережно воссоздана ретро атмосфера советского кукольного мультфильма, передает РИА «Новости».

Крокодил Гена находит Чебурашку в коробке из-под апельсинов, и «неизвестный науке зверь с большими ушами» помогает своему новому другу завоевать популярность в зоопарке.

Напомним, в 2010 году Ммультфильм о приключениях Чебурашки и его друзей, созданный более 50 лет назад, обрел вторую жизнь благодаря усилиям российских, японских и южнокорейских мастеров.



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