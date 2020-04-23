Цена барреля нефти Brent выросла более чем на 5%

23.04.2020, 7:08, Новости дня

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года в ходе торгов на лондонской бирже ICE выросла на 5,1%, достигая отметки в 21,4 доллара за баррель.

К 07.23 мск цена сорта Brent уже торговалась на уровне 22,1 доллара за баррель, что на 8,5% выше уровня закрытия предыдущей сессии, передает ТАСС.

Накануне нефть Brent падала ниже 16 долларов за баррель впервые с 11 декабря 1999 года.

В понедельник стоимость техасской светлой нефти (WTI) впервые в истории стала отрицательной, достигая в ходе торгов минус 40,32 доллара за баррель.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала причины обвала американской нефти WTI и последствия этой ситуации для России.