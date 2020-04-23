Бесплатные лекарства будут доступны для больных после инфаркта и инсульта

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23.04.2020, 7:00, Разное

В РФ пациенты, которые перенесли инфаркты, инсульты, операции стентирования и аортокоронарного шунтирования будут получать бесплатные лекарства. Их будут выдавать в течение года после болезни. Министерство здравоохранения выделило на эти цели в 2020 году более 10 миллиардов рублей, сообщает РИА Новости.

“В 2020 году впервые в РФ началась программа лекарственного обеспечения амбулаторных пациентов, перенесших инфаркт, инсульт, ангиопластику коронарных артерий со стентированием или операцию аортокоронарного шунтирования. В перечне препаратов, бесплатное обеспечение которыми в течение года для каждого такого пациента предусмотрено федеральным проектом, 23 наименования, в проект включены 84 субъекта РФ. Общая сумма бюджетных ассигнований на эти цели на 2020 год – 10 миллиардов 150 миллионов рублей “, – цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы Минздрава.

Ожидается, что бесплатное лекарственное обеспечение позволит снизить риск осложнений и повторных сердечно-сосудистых катастроф.



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