 

“Выглядит пошло”: прилюдные ласки Собчак и Богомолова вызвали оторопь

23.04.2020, 6:55, Разное

Ранее скандально известная ведущая обнародовала ролик, на котором крупным планом снята ее обнаженная грудь, которую ласкает ее супруг-режиссер. Еремеев отметил, что Ксения Собчак – скандальная и очень умная телеведущая, которая знает, как спровоцировать публику.

“Но даже я, понимая все это, крайне удивился, когда увидел их откровенно видео с мужем”, – отметил блогер. Он констатировал, что в ролике показано красивое декольте, сексуальный бюстгальтер и мужественная рука, трогающая возлюбленную.

По словам Еремеева, для него эта картинка оказалась слишком эротичной. “Я – далеко не консерватор, но все же считаю, что видео выглядит пошло”, – вынес он вердикт. По мнению собеседника “Дни.ру”, все же даже самые бурные эмоции так откровенно транслировать не стоит.

Напомним, судя по комментариям в “Инстаграм”, подписчики Ксении Собчак неоднозначно восприняли столь интимное видео. Одни высказали восторг, другие – удивление, а третьи и вовсе отвращение, посоветовав заниматься этим не в публичном месте, а дома.



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