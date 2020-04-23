Константин Хабенский во время самоизоляции изучает “язык Стивена Спилберга”

23.04.2020, 6:53, Разное

Константин Хабенский, как и многие звёзды, в настоящий момент вынужден находиться в режиме самоизоляции. Актёр использует вынужденный отпуск, общаясь с детьми, а для этого ему нужно изучить “язык Стивена Спилберга”.

Константин Хабенский провёл онлайн-встречу с писателем Александром Ципкиным. В ходе разговора режиссёр рассказал, как приспосабливается к новому ритму жизни. Поначалу ему было нелегко, но теперь артист привык к размеренному времяпрепровождению. Кроме того, самоизоляция позволила ему больше времени проводить с супругой Ольгой Литвиновой и двумя детьми. Его старшей дочери уже исполнилось три года, и с ней можно вести беседы, а вот младшая наследница недавно только начала ходить, и её словарный запас состоит из звуков и сочетаний букв, не поддающихся осмыслению. Тем не менее, актёр нашёл способ понимать девочку. Он вспомнил классический фильм Стивена Спилберга про инопланетянина. В нём пришелец издавал подобные звуки, как малыш, ещё не начавший говорить. Именно этот язык сейчас Константин Хабенский и пытается изучить.

Режиссёр отмечает, находясь на карантине, он нашёл время не только для общения с семьёй, но и на то, чтобы разобраться в себе. Сложившаяся ситуация позволила ему остановиться и осмотреться, попытавшись осмыслить, зачем он совершает некоторые действия, как следует поступать дальше, и нужны ли они вовсе.