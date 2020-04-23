 

Константин Хабенский во время самоизоляции изучает “язык Стивена Спилберга”

23.04.2020, 6:53, Разное

Константин Хабенский, как и многие звёзды, в настоящий момент вынужден находиться в режиме самоизоляции. Актёр использует вынужденный отпуск, общаясь с детьми, а для этого ему нужно изучить “язык Стивена Спилберга”.
Константин Хабенский провёл онлайн-встречу с писателем Александром Ципкиным. В ходе разговора режиссёр рассказал, как приспосабливается к новому ритму жизни. Поначалу ему было нелегко, но теперь артист привык к размеренному времяпрепровождению. Кроме того, самоизоляция позволила ему больше времени проводить с супругой Ольгой Литвиновой и двумя детьми. Его старшей дочери уже исполнилось три года, и с ней можно вести беседы, а вот младшая наследница недавно только начала ходить, и её словарный запас состоит из звуков и сочетаний букв, не поддающихся осмыслению. Тем не менее, актёр нашёл способ понимать девочку. Он вспомнил классический фильм Стивена Спилберга про инопланетянина. В нём пришелец издавал подобные звуки, как малыш, ещё не начавший говорить. Именно этот язык сейчас Константин Хабенский и пытается изучить.

Режиссёр отмечает, находясь на карантине, он нашёл время не только для общения с семьёй, но и на то, чтобы разобраться в себе. Сложившаяся ситуация позволила ему остановиться и осмотреться, попытавшись осмыслить, зачем он совершает некоторые действия, как следует поступать дальше, и нужны ли они вовсе.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.03 / В 3333 раза больше, чем рассказал

09.04 / Экс-министр Абызов женился в СИЗО

04.03 / Мнение: О предательстве Путина

09.03 / Эксперты Sohu признали российские двигатели НК-32 «технологическим чудом»

06.03 / Мнение: Судьба правящей мафии

04.02 / Мнение: Твой сгоревший Суперджет

03.04 / В Индии создали бюджетный компактный аппарат ИВЛ для домашнего пользования

06.03 / Учёные открыли в человеческом мозге микробиом

03.04 / Объявившая о разводе с Джиганом Оксана Самойлова решила закрыть бизнес

03.03 / Житель Мурманской области на Масленицу поджег супругу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска