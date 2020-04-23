 

В Китае выздоровели более 93% пациентов с коронавирусом

23.04.2020, 6:53, Новости дня

С каждым днем в Китае снижается число заражений коронавирусом – как ввозных, так и локальных. В настоящее время в больницах остаются менее 1 тыс. пациентов, 93,2% зараженных выздоровели, умерли 5,59% пациентов, информирует госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.

Всего с начала эпидемии по всему Китаю без учета провинции Хубэй были зарегистрированы 14 тыс. 670 случаев заражения, из них 120 с летальным исходом, смертность составила 0,81%. В самой провинции Хубэй, очаге эпидемии, было выявлено 68 тыс. 128 случаев заражения, 4 тыс. 512 человек скончались, смертность составила 6,62%, передает РИА «Новости».

При этом в городе Ухань провинции Хубэй смертность составила 7,68%.

За минувшие сутки в стране зафиксировано 10 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 56 пациентов, летальных исходов не зарегистрировано.

Всего в Китае эпидемия унесла жизни 4 тыс. 632 человек, смертность в среднем по стране составила 5,59%.

По данным ВОЗ, число инфицированных новым коронавирусом возросло за последние сутки в мире почти на 74 тыс. – на 9 тыс. меньше, чем за предыдущий день. Число подтвержденных летальных исходов увеличилось за 24 часа более чем на 6 тыс. – почти на 1 тыс. больше, чем днем ранее.



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