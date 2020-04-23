 

Зеленский обещает провести пресс-конференцию после карантина

23.04.2020, 6:26, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский проведет пресс-конференцию после завершения карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщается на странице Офиса главы государства в Facebook.

“После окончания карантина Владимир Зеленский обязательно соберет пресс-конференцию, на которой журналисты вживую, а не через монитор компьютера, смогут задать вопросы о результатах года президентства”, – заявили в ОП. 

Сьогодні, о 19:00 на офіційних сторінках Офісу Президента України в соціальних мережах відбудеться прем’єрний показ…

Posted by Офіс Президента України on Kolmapäev, 22. aprill 2020

21 апреля исполнился год с победы Зеленского во втором туре президентских выборов (он набрал 73,22% голосов, почти в три раза больше, чем Петр Порошенко, на тот момент занимавший пост главы государства). При этом в должность Зеленский вступил на месяц позже – 20 мая 2019 года. 

За прошедший год Владимир Зеленский провел лишь одну большую пресс-конференцию: 10 октября 2019-го он почти 14 часов общался с журналистами.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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