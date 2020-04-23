 

В Черновицкой области задержали мужчину, который пытался сбыть оружие и боеприпасы, используемые в зоне проведения ООС

23.04.2020, 6:26, Новости дня

В Черновицкой области правоохранители задержали мужчину, который пытался сбыть оружие и боеприпасы, используемые в зоне проведения операции Объединенных сил. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

По данным следствия, мужчина наладил канал поставки оружия и боеприпасов из зоны проведения ООС с целью дальнейшей их реализации.

Потенциальных покупателей он искал через связи в криминальных кругах, а боеприпасы хранил в доме своего знакомого.

Задержание злоумышленника произошло при попытке сбыта противопехотной мины, шести гранат, тротила, окопных кумулятивных зарядов, фугасных снарядов, противопехотных зарядов, комплектующих к пулемету Калашникова и более 1 тыс. патронов к нему.

В настоящий момент проводятся неотложные следственные действия. По их результатам будет решаться вопрос о сообщении задержанному о подозрении по факту незаконного обращения с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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