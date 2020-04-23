У украинцев фиксируется повышение уровня депрессии – исследование “Рейтинга”

23.04.2020, 6:26, Новости дня

У украинцев фиксируется повышение уровня депрессии. Об этом говорится в результатах исследования Социологической группы “Рейтинг”, опубликованных 22 апреля.

Социологи зафиксировали у респондентов наличие признаков депрессии, тревожности, паники, усталости и расстройств сна.

Повышение уровня депрессии в социологической группе связывают с физическими ограничениями из-за карантина.

“Малоподвижность, меньшая активность и отсутствие достаточного количества внешних раздражителей: новых впечатлений, событий, интенсивности взаимодействия с другими. Жизнь на карантине – это часто “день сурка”, монотонное однообразие, которое приводит к снижению настроения, вялости”, – говорится в сообщении.

Также причиной роста депрессии в украинском обществе социологи видят усталость – чем выше уровень усталости, тем сильнее депрессия.

“Карантин перестал быть незнакомым явлением, а именно такие явления заставляют человека беспокоиться. Уровень паники в целом с начала карантина оставался на очень умеренных уровнях, а сейчас его рост кажется уже маловероятным”, – отмечают социологи “Рейтинга”.

Опрос проводился с 10-го по 12 апреля 2020 года среди граждан старше 18 лет. Опрошено 1627 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 составляет не более 4%. Интернет-опрос методом Computer-Assisted Self Interviewing осуществлен на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Карантин в Украине был введен 12 марта из-за распространения коронавирусной инфекции. Предполагалось, что ограничительные меры будут действовать до 24 апреля, но на сегодняшнем заседании правительства их продлили до 11 мая.

На утро 22 апреля коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 6592 жителей Украины, из которых 424 уже вылечились, а 174 человека умерли.