На борту лайнера Costa Atlantica в порту Нагасаки еще у 14 членов экипажа выявлен коронавирус

23.04.2020, 6:25, Новости дня

Тесты еще 14 членов команды круизного лайнера Costa Atlantica, находящегося в порту Нагасаки, выявили положительную реакцию на коронавирус COVID-19. Об этом сообщает телеканал NHK.

Таким образом, с учетом 34 случаев, подтвержденных к 22 апреля, всего на лайнере оказались заражены коронавирусом 48 человек. По данным посольства РФ в Японии, один из инфицированных – гражданин России. Его состояние не вызывает опасений, передает РИА Новости.

В четверг, 23 апреля, агентство Kyodo сообщило, что состояние одного из заболевших (его госпитализировали накануне) ухудшилось. Врачи расценивают его как тяжелое. В настоящее время он подключен к аппарату ИВЛ.

По мнению группы по антикластерным мерам министерства здравоохранения Японии, на лайнере произошло кластерное заражение.

Круизный лайнер Costa Atlantica прибыл в порт Нагасаки без пассажиров 25 марта для профилактики и ремонта в доке Кояги судостроительной верфи Mitsubishi Heavy Industries. Ожидалось, что судно покинет порт по завершении всех работ в конце апреля. Однако в середине апреля у одного из членов экипажа был диагностирован коронавирус нового типа. Были сделаны тесты у 57 человек, у 33 из них заболевание подтвердилось. Всего на лайнере находятся 623 человека.

До этого момента в Японии число зафиксированных случаев коронавируса COVID-19 составляло 12 706, включая 712 инфицированных на круизном лайнере Diamond Princess, стоявшем на карантине у берегов Японии в феврале текущего года. 22 апреля было выявлено 452 новых случая, из них в Токио, который лидирует по числу заражений в стране, — 132. Скончались 312 человек. Врачи оценивают состояние 245 пациентов как тяжелое. 2069 человек выписаны из больниц после успешного лечения.