 

На борту лайнера Costa Atlantica в порту Нагасаки еще у 14 членов экипажа выявлен коронавирус

23.04.2020, 6:25, Новости дня

Тесты еще 14 членов команды круизного лайнера Costa Atlantica, находящегося в порту Нагасаки, выявили положительную реакцию на коронавирус COVID-19. Об этом сообщает телеканал NHK.

Таким образом, с учетом 34 случаев, подтвержденных к 22 апреля, всего на лайнере оказались заражены коронавирусом 48 человек. По данным посольства РФ в Японии, один из инфицированных – гражданин России. Его состояние не вызывает опасений, передает РИА Новости.

В четверг, 23 апреля, агентство Kyodo сообщило, что состояние одного из заболевших (его госпитализировали накануне) ухудшилось. Врачи расценивают его как тяжелое. В настоящее время он подключен к аппарату ИВЛ.

По мнению группы по антикластерным мерам министерства здравоохранения Японии, на лайнере произошло кластерное заражение.

Круизный лайнер Costa Atlantica прибыл в порт Нагасаки без пассажиров 25 марта для профилактики и ремонта в доке Кояги судостроительной верфи Mitsubishi Heavy Industries. Ожидалось, что судно покинет порт по завершении всех работ в конце апреля. Однако в середине апреля у одного из членов экипажа был диагностирован коронавирус нового типа. Были сделаны тесты у 57 человек, у 33 из них заболевание подтвердилось. Всего на лайнере находятся 623 человека.

До этого момента в Японии число зафиксированных случаев коронавируса COVID-19 составляло 12 706, включая 712 инфицированных на круизном лайнере Diamond Princess, стоявшем на карантине у берегов Японии в феврале текущего года. 22 апреля было выявлено 452 новых случая, из них в Токио, который лидирует по числу заражений в стране, — 132. Скончались 312 человек. Врачи оценивают состояние 245 пациентов как тяжелое. 2069 человек выписаны из больниц после успешного лечения.

 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.03 / В РФ появилась «черная» версия Mitsubishi Eclipse Cross

28.03 / Киев не стал подписывать гарантии соблюдения перемирия с ДНР и ЛНР

13.04 / Студента «Бауманки» взяли на работу в Роскосмос после «Профстажировки 2.0»

06.02 / Битва за чернозем: украинская оппозиция саботирует закон о земле

21.04 / Власти Москвы предупредили о новом способе мошенничества

15.04 / Вирусолог отреагировал на прекращение финансирования ВОЗ со стороны США

15.04 / Летучих мышей назвали самым главным источником человеческих вирусов

01.04 / Издание INSIDER прекращает выход – редактор

22.04 / В РФ ответили Лукашенко на слова о гречке

03.02 / Верховный суд вступился за «прогульщиков по уважительной причине»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска