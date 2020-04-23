 

Украина в ООН блокировала российскую резолюцию об ограничении санкций

23.04.2020, 6:25, Новости дня

Украина заблокировала в ООН российскую резолюцию об ослаблении санкций в период пандемии коронавируса COVID-19.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба считает, что российская резолюция повторяет суть документа, предложенного США, странами ЕС и рядом других государств и отклоненного в начале текущего месяца. В указанном документе предлагалось отказаться от односторонних санкций, которые были введены в обход ООН. Это способствовало бы доступу всех стран к продовольствию и лекарствам в период пандемии, передает РИА Новости.

Кулеба заявил, что текст документа был изменен, но суть осталась та же, и обвинил Россию в попытке манипуляций. Он пообещал и далее блокировать подобные российские резолюции.

Необходимость создания "зеленых коридоров" в период кризиса ранее подчеркнул Владимир Путин на саммите G20 по коронавирусу. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал сохранение санкций во время пандемии "абсолютно аморальным и безответственным". Генсек ООН Антониу Гутерреш также выступил за отмену санкций, чтобы люди могли свободно получать необходимое продовольствие и медпомощь.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.02 / НАПК начало проверку по поводу невнесения Зеленским в свою декларацию расходов на поездку в Оман

29.03 / Коалиция США объявила об уходе с иракской авиабазы

04.02 / “Плата за транспортировку была всегда”. Гончарук объяснил, почему украинцы получили две платежки за газ

25.02 / В Украине более 2 тыс. больниц готовы к лечению коронавируса – Гончарук

14.03 / Фондовый рынок США вырос на фоне новых мер по борьбе с коронавирусом

14.03 / Премьер Судана запланировал визит в Москву в 2020 году

17.04 / Донбасс и коронавирус: карантин и блокада

15.03 / В Испании введены ограничения на перемещение граждан по стране

09.03 / Медведев призвал фракции Госдумы поддержать изменения в Конституции

25.03 / Жители города на Курилах эвакуированы из-за угрозы цунами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска