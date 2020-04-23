Украина в ООН блокировала российскую резолюцию об ограничении санкций

23.04.2020, 6:25, Новости дня

Украина заблокировала в ООН российскую резолюцию об ослаблении санкций в период пандемии коронавируса COVID-19.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба считает, что российская резолюция повторяет суть документа, предложенного США, странами ЕС и рядом других государств и отклоненного в начале текущего месяца. В указанном документе предлагалось отказаться от односторонних санкций, которые были введены в обход ООН. Это способствовало бы доступу всех стран к продовольствию и лекарствам в период пандемии, передает РИА Новости.

Кулеба заявил, что текст документа был изменен, но суть осталась та же, и обвинил Россию в попытке манипуляций. Он пообещал и далее блокировать подобные российские резолюции.

Необходимость создания "зеленых коридоров" в период кризиса ранее подчеркнул Владимир Путин на саммите G20 по коронавирусу. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал сохранение санкций во время пандемии "абсолютно аморальным и безответственным". Генсек ООН Антониу Гутерреш также выступил за отмену санкций, чтобы люди могли свободно получать необходимое продовольствие и медпомощь.