 

США отказываются снять санкции с Роснефти

23.04.2020, 6:25, Новости дня

США не могут снять санкции с дочерней компании “Роснефти”, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного источника.

Власти страны якобы пока не обладают достаточной информацией о том, что Rosneft Trading фактически прекратила работу в Венесуэле после продажи своих активов.

Исходя из этого, они не могут пока ни снять санкции, ни ввести какие-то другие ограничения. При этом, как отмечает ТАСС, ранее спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс обещал снять санкции с дочерних компаний “Роснефти”, как только станет ясно, что они действительно больше не работают в Венесуэле.

Очевидно, это скорее политический ход. Таким образом Штаты фактически тянут время, поскольку российская компания свои шаги уже сделала.

Напомним, санкции были введены 18 февраля. После чего российский нефтяной гигант сообщил о прекращении участия во всех проектах в Венесуэле и продал свои доли в них компании, принадлежащей правительству РФ, в том числе в Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda и Petrovictoria.



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